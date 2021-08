Meteo, fine del caldo africano: da domani crollo termico fino a 12 gradi ma dal week end nuovo rialzo

Caldo africano STOP, o quanto meno in pausa! Dopo la grande calura dell’ultima settimana, è imminente infatti un generale (e provvidenziale) calo termico nei prossimi giorni, anzi in qualche caso possiamo parlare pure di crollo, visto che localmente le temperature potrebbero scendere anche di 10/12°C rispetto alle ultime ore.

Ma attenzione, a tutto questo seguirà una grande sorpresa, almeno questo dicono i modelli meteorologici nel loro ultimo aggiornamento.

Pronti a respirare aria più salubre e meno calda? Prepariamoci ad aprire le finestre e ad inspirare finalmente a pieni polmoni in quanto, già nel corso delle prossime 24 ore, l’atmosfera assumerà connotati decisamente diversi da questi giorni. Non si tratterà della classica forte rottura di metà agosto, ma di una sorta di rimescolamento d’aria, un mix tra temporali e venti più freschi in arrivo dal Nord Atlantico, che decreterà uno stop quanto meno temporaneo alla grande canicola che da giorni ci assedia.

Giù le temperature insomma, anche di 10/12°C.

I primi segnali di un ridimensionamento delle colonnine di mercurio si avvertiranno già dalla serata di lunedì, quando l’attività temporalesca del pomeriggio su alcuni tratti del Nord, specie sui rilievi, abbasserà di qualche grado i termometri.

Ma un cambiamento più evidente lo si avvertirà soprattutto tra martedì e mercoledì,quando altri temporali e soprattutto un connubio tra venti freschi di Maestrale e deboli refoli di Bora, provocheranno un più incisivo calo delle temperature, soprattutto al Nord e su alcuni tratti interni del Centro, dove la colonnina di mercurio potrà anche perdere fino a 10/12°C rispetto ai bollenti valori dei giorni scorsi.

Ma successivamente, diciamo entro giovedì 19, i termometri sono destinati a calare anche al Sud, sia pure con una diminuzione che risulterà meno evidente rispetto al resto del Paese.

Ci attendiamo dunque un ritorno a temperature sicuramente più consone al periodo in quanto rientreranno finalmente all’interno delle medie climatologiche.

Ma proprio quando gli amanti del fresco cominceranno finalmente a tirare un sospiro di sollievo, ecco la grande sorpresa. Dopo un giovedì tutto sommato ancora gradevole sul fronte termico, da venerdì 20 e soprattutto a cavallo del weekend l’alta pressione sub sahariana tornerà subito in auge,caricandosi nuovamente di energia e pronta a far ripiombare il nostro Paese sotto una calda atmosfera africana.

Con quali conseguenze? Le temperature sono destinate ad una nuova escalation, anche se non dovrebbero raggiungere gli eccessi dell’ultima ondata di calore.