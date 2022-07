Meteo, dopo il gran caldo potrebbero arrivare fresco e temporali

Le previsioni meteo per mercoledì 6 luglio

Domani nella notte rischio diffuso di temporali al Nord anche in pianura; mattinata tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio su bassa Pianura Padana e Appennino settentrionale. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: qualche nuvola in più solo sulle zone appenniniche, possibili rovesci e temporali sull’Appennino tosco-emiliano. Temperature massime in diminuzione al Nord e nelle regioni adriatiche, con poche variazioni altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 7 luglio

Giovedì la mattina risulterà piuttosto tranquilla, con una maggior nuvolosità su Nord-Est, Appennino e Calabria tirrenica. Seguirà un pomeriggio instabile con rovesci e temporali su Alpi centro-orientali e vicine pianure, settori interni delle regioni centrali, con un coinvolgimento parziale del Sud verso sera. Temperature in progressiva diminuzione, con ancora locali picchi di 37 gradi al Sud e Sicilia. Venti di Maestrale in rinforzo a iniziare dalla Sardegna; entro sera rinforzo più generale dei venti settentrionali.

Evoluzione meteo Molise

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO 2022: Giornata soleggiata, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi montuosi e piovaschi o temporali su Molise e Basilicata tirrenica. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2022: una perturbazione da Nord-est porterà annuvolamenti al pomeriggio e locali piovaschi o temporali sui rilievi montuosi probabilmente più intensi su Molise e Basilicata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.