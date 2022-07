Meteo, dal 14 luglio nuova intensa ondata di calore

Inizio settimana stabile e con temperature ancora nella norma

Domenica 10 luglio stabile e soleggiato con temperature senza eccessi. Dal 14 luglio eccezionale ondata di caldo in vista. Le previsioni meteo

METEO OGGI

Domenica 10 luglio il clima resterà estivo, ma con temperature più gradevoli. Il secondo week-end di luglio sta trascorrendo, dunque, con tempo stabile e soleggiato ovunque, con un caldo sopportabile e senza afa. Purtroppo l’emergenza idrica è destinata a proseguire: nella prossima settimana non ci sono in vista precipitazioni di rilievo e anzi si profila dal 14-15 luglio una eccezionale ondata di caldo sull’Italia con punte di 40 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 11 luglio

Nella prima parte della prossima settimana ci troveremo sempre sul bordo orientale dell’alta pressione. In questa situazione le regioni un po’ più fresche saranno quelle adriatiche e buona parte del Sud mentre altrove, soprattutto in Pianura Padana, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, di pomeriggio si andrà oltre i 30 gradi con punte di 32-33 gradi. Rispetto a domenica ci sarà maggior instabilità con possibilità di qualche breve rovescio o temporale sulle Prealpi lombarde, orientali e le Alpi occidentali.

