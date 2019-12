Meteo: correnti fredde e neve sui rilievi

C’è chi la vorrebbe a Natale, a Capodanno e pure all’Epifania. Piace a tutti, anche se qualcuno (quando è troppa) storce il naso. L’inverno molisano non sa farne a meno ed è sempre in balìa di un clima che riserva sempre sorprese. Non saremo noi a fare previsioni, le lasciamo fare a chi se ne intende, ma sembra che a breve (il condizionale è d’obbligo) una “spolverata” di neve possiamo pure attendercela.

Secondo il sito web 3bmeteo.com:



«Correnti dal Nord-Europa interesseranno l’Italia tra venerdì 27 e il weekend, coinvolgendo in modo diretto il Sud e il medio-basso versante adriatico.



Venerdì. Qualche annuvolamento di passaggio sulla Penisola, poi dalla sera-notte piogge su Isole Maggiori e versante adriatico, dalle Marche alla Puglia. Neve dai 700-900m sulla dorsale appenninica.



Weekend. Venti freddi da Nordest portano diffusa instabilità su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Neve che dai 600-700m scenderà a tratti fin verso i 200-400m. Bel tempo altrove. Venti di Grecale via via più intensi su tutta l’Italia con temperature in netta diminuzione, anche di 7-9°C sul versante adriatico e al Sud. Mari fino ad agitati al Centrosud.



Precisiamo che abbiamo consultato anche il sito della Protezione Civile del Molise e si evince che l’ultimo bollettino di allerta meteo risale al 21 dicembre 2019. E di neve sui rilievi molisani non se ne fa cenno.