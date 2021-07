Meteo, caldo record in Molise: toccati i 41 gradi. Previsto ulteriore aumento nei prossimi giorni

Continua incontrastato il dominio dell’anticiclone che posizionato il proprio perno proprio sull’Italia sospinge correnti molto calde da sud su tutto il mediterraneo centro-orientale. In particolare – riferiscono gli esperti di MeteoInMolise – valori termici anche di 10-12 gradi sopra la media del periodo, si sono registrati già a partire dalla giornata di ieri e nei prossimi giorni non andrà meglio: avremo un ulteriore rialzo della temperatura specie a cavallo tra venerdì e lunedì. In questa fase non escludiamo che si possano superare i record di caldo storici andando in molte aree ben oltre i 40/42 gradi e diffusamente sopra i 37/39 gradi altrove.

Da notare i valori nell’ area frentana con Ururi quasi a 41 gradi ma caldissimo anche nel Molise interno con valori tra 35 e 38 gradi anche in alta collina.

Previsioni e foto: www.meteoinmolise.com