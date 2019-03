Meteo bizzarro, temperature in picchiata e neve in nottata

Dopo un periodo in cui quasi si pensava ad un arrivo anticipato della primavera, il meteo attuale e prossimo fa pensare più al ritorno a periodi invernali di dicembre e gennaio: nelle prossime 12-18 ore, infatti, l’aspetto più rilevante sarà il vento forte oltre al drastico calo delle temperature.

In particolare sulla costa sono attese raffiche importanti che influiranno ad aumentare notevolmente il moto ondoso da mosso ad agitato. Nelle aree più interne, invece, di Molise centrale e alto Molise sono attese nevicate sopra i 600 metri di altitudine ed un calo delle temperature anche di 13-14 gradi. Per fortuna la giornata di domani, martedì, vedrà un repentino miglioramento in generale. (meteoinmolise.com)