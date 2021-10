Meteo, approfondimenti e curiosità: parola al Fisico dell’atmosfera Giuseppe Mucci

Meteo, approfondimenti e curiosità: parola al Fisico dell’atmosfera e meteorologia Giuseppe MucciE’ con Giuseppe Mucci, Fisico dell’atmosfera e meteorologia e laureando in fisica del sistema terra, che abbiamo approfondito alcune tematiche legate al clima e alla meteorologia. Dalle previsioni del tempo per l’intera settimana fino ad arrivare alla formazione dei temporali con una spiegazione tecnica di quello che accade. E ancora come si formano le trombe marine e cosa sono? Un approfondimento a tutto tondo che ci ha portato a discutere anche della tendenza statistica degli ultimi inverni in Molise. Tematiche tutte direttamente collegate al cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti.