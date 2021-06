Meteo, alta pressione africana e caldo in arrivo ma dovrebbe durare poco

SOLE, CALDO E AFA IN ARRIVO – Dopo la temporanea e nemmeno diffusa fase incerta del 2 giugno l’Italia si appresta a vivere un periodo di 2-3 giorni caratterizzato dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Sole e temperature in aumento saranno le caratteristiche dominanti dal 3 al 4 giugno poi i modelli confermano l’arrivo di una nuova fase instabile a causa di una piccola saccatura che dalla Penisola Iberica raggiungerà l’Italia entro il weekend.

IL TEMPO FINO A SABATO: davvero poco da segnalare fino a venerdì, l’alta pressione porterà sole prevalente sulla Penisola con qualche eccezione di poco conto. Da segnalare infatti qualche addensamento più consistente, specie nelle ore centrali a ridosso dei rilievi alpini con qualche piovasco o temporale, specie nella giornata di venerdì. Non escluso qualche fenomeno diurno anche lungo l’Appennino ma davvero sporadico. Per sabato invece qualcosa inizierà a cambiare per le avanguardie nuvolose relative all’avvicinamento della piccola depressione iberica. Avremo un aumento delle nubi da ovest con cieli anche nuvolosi al Centro Nord e possibilità di qualche debole pioggia al Nordovest e sulla Sardegna assieme a qualche temporale diurno sulle Alpi. Nubi medio alte stratificate saranno presenti in parte anche al Sud con sole offuscato.

LE TEMPERATURE inizieranno a salire già da giovedì ma le giornate più calde saranno venerdì e in parte sabato quando un ulteriore aumento interesserà le regioni meridionali mentre una lieve diminuzione interesserà il Centro Nord.

I VALORI ATTESI VENERDÌ: sarà la giornata diffusamente più calda sull’Italia con valori ovunque sopra media anche se non di molto. Attese punte di 33°C in Valpadana soprattutto Emilia Romagna, 31°C al Centro in particolare entroterra toscano e laziale, fino a 33°C in Sardegna nell’Iglesiente e l’alto Cagliaritano, 30°C tra Campania interne e Calabria, soprattutto Cosentino. Fino a 32°C sul Tavoliere e Materano. Il caldo sarà afoso in Valpadana e sulle regioni tirreniche.

GIORNI SUCCESSIVI: come detto la giornata di sabato che vedrà una maggiore nuvolosità, sarà caratterizzata da un lieve calo termico al Centro Nord, poi domenica con l’arrivo dei temporali la diminuzione sarà più netta.