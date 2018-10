Meteo, allerta arancione

Il Comune di Termoli ha diramato la seguente comunicazione: dalla serata di oggi, domenica 21 OTTOBRE 2018,e per le successive 24 – 36 ore si prevedono: precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Fenomeni localizzati di:

• erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate;

• ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

• innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche

per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc);

• scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di

smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

• danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili.

• mareggiate sulla costa con disservizi e pericolo per le strutture poco stabili sulla costa;

• difficoltà nella navigazione, specie sotto costa.