Mestieri e personaggi nel Molise di una volta: rinomati “i pstatur”

In tanti Comuni molisani c’erano una volta “ i pstatur’ “, termine dialettale del nostro territorio che sta per pigiatori. Erano contadini che per ore pigiavano coi piedi l’uva nei tini, recipienti di legno nei quali veniva riposta l’uva colta nei vigneti. Non era certo l’uva di loro proprietà o raccolta sui propri terreni, perché nel passato anche recente i nostri contadini non possedevano terra di proprietà, ma lavoravano quella altrui, sempre che il proprietario “faceva il piacere” di fargliela lavorare, ovviamente a fronte di tanta compensazione! La terra cioè era dei “signori” o “signorotti”, alias dei latifondisti, per cui “i pstatur” lavoravano e pigiavano esclusivamente l’uva altrui. I migliori tra tali “artisti”, così venivano definiti coloro che conoscevano ed erano apprezzati per un determinato mestiere artigianale, erano addirittura contesi dai proprietari terrieri, ingaggiati mesi prima, rinomati ed anche ben compensati, sempre relativamente comunque. Corrispondevano agli attuali operai specializzati ed erano retribuiti di conseguenza. Le loro qualità, meglio i loro piedi ed il continuo pigiare, erano oggetto di discussioni e confronti anche accesi e, come detto, i migliori tra tali “pstatur” ricevevano compensi più che soddisfacenti e tali da far tirare un groppo sospiro di sollievo alle rispettive famiglie di appartenenza, che finalmente potevano guardare al futuro immediato con un minimo di serenità. Ogni paese, ogni zona aveva “i pstatur’ “ più rinomati, ambiti e ben compensati, personaggi che col passare degli anni assursero ad autentiche eccellenze nel settore specifico dell’uva da pigiare coi piedi scalzi. Lo facevano per ore, senza stancarsi e sovente cantando o accompagnandosi con squillanti fischiate, tipico degli ambienti lavorativi dei tempi andati. Si cantava e si fischiava perché contenti e soddisfatti di quanto si faceva, anche pensando al compenso da ricevere. A pigiare l’uva coi piedi erano in prevalenza gli uomini, ma le donne in molti casi non erano da meno. Anche loro cantavano e si divertivano mentre pigiavano l’uva nei tini, non mancando d’ “inciuciare” mentre lavoravano, tipico del gentil sesso allora come adesso. Qualche “pstator” tra i più rinomati del passato molisano ? Tra i tanti ricordiamo “ Pascalin’ i’ sinnck “ di Venafro, alias Pasqualino il Sindaco. Grande lavoratore della terra, vissuto oltre cent’ anni, serio e persona assolutamente affidabile. Iniziava a pigiare uva nei tini coi piedi scalzi dal primo mattino, tirava il fiato a metà giornata per un pranzo assai frugale e finiva alle prime ombre della sera, senza mai dare segni di cedimento o stanchezza. Lavorava, pigiava e si divertiva, tipico del contadino del passato. Era richiestissimo sulla “piazza” e “ i signori “ del tempo se lo contendevano, prenotandone la particolarissima arte mesi prima. Quando non pigiava uva, “Pascalin i’ sinnch” lavorava la terra ed in particolare l’orto producendo l’ottima verdura venafrana, saporitissima allora come adesso. In chiusura, un particolare del suo lavoro da ortolano. In tempi di cipolle, ne riempiva il carretto trainato dalla mula, “la trianella” in dialetto venafrano, e in piena notte partiva alla volta di Scapoli e dintorni, dove scambiava con altri prodotti del posto (di denaro non ce n’era in giro!) prima di rientrare a Venafro soddisfatto per aver portato a casa tanta roba da riempire la credenza per i mesi a venire. Da ricordare i personaggi popolari di una volta, non c’è che dire !

Tonino Atella