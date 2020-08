Messina, l’isernino Giustino D’Uva ha preso parte alla traversata a nuoto dello stretto

Come tutti gli anni, si è tenuta la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, che ha avuto luogo nella mattinata di lunedì 31 agosto. Tra i partecipanti al via, anche l’isernino Giustino D’Uva, che ha completato i circa 4 km che separano l’isola siciliana dall’approdo di Cannitello, in provincia di Reggio Calabria. D’Uva, nonostante le avverse correnti da forte vento di scirocco, si è imposto su tutti gli altri partecipanti, ultimando la traversata con il tempo di 1 ora e 16 minuti.La partecipazione del giovane molisano è valsa, inoltre, come evento di beneficenza, organizzato dal sindacato Sinlai, che ha promosso una raccolta fondi da destinare all’ospedale di Bergamo, risultato tra i più colpiti in assoluto dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19.