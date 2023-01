Roberto Regnoli, ex primario di ortopedia a Termoli, è diventato protagonista delle cronache per la sua storia: da anni cerca e colleziona messaggi in bottiglia. Ne ha raccolti quasi 900. Lo scorso 3 gennaio 2023 l’ex primario è stato ospite della trasmissione radiofonica di RTL 102.5 ‘Non Stop News’, con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro.