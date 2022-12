Messa in sicurezza di edifici e territorio, approvato emendamento al DL Aiuti

L’Anci Molise, tramite il suo presidente Pompilio Sciulli, esprime tutta la sua soddisfazione per un atto in favore dei piccoli Comuni

L’Anci Molise esprime soddisfazione per l’approvazione di un emendamento al Dl aiuti quater finalizzato a prorogare al 31 marzo la possibilità di realizzare le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal Pnrr (cd “Medie opere”), evitando quindi che importanti risorse Pnrr andassero perdute o fossero oggetto di revoca a causa di ritardi di modesta entità nell’affidamento dei lavori.



La norma approvata su proposta dell’Anci consente altresì di considerare pienamente legittime tutte quelle procedure di gara avviate autonomamente dai Comuni non capoluogo, prevalentemente piccoli Comuni, senza passare per aggregazioni, centrali di committenza, soggetti aggregatori, ecc. Obblighi di aggregazione che non possono essere un freno per gli investimenti: solo lasciando autonomia alle stazioni appaltanti si aiuta la ripresa del Paese.