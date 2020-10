Messa in sicurezza del territorio, 90mila euro a Montenero

Il sindaco Simona Contucci informa che il Comune di Montenero di Bisaccia è risultato beneficiario di un contributo di 90.000 Euro per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva destinata a interventi di messa in sicurezza del territorio.

“Si tratta di fondi messi a disposizione dal Governo – dichiara il sindaco Simona Contucci – che siamo riusciti a intercettare grazie alla solerzia dell’Ufficio Tecnico comunale, il quale ha presentato la candidatura nello scorso mese di gennaio.

Il contributo in questione – continua Contucci – è destinato alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi volti a mitigare il dissesto idrogeologico su alcune zone del nostro paese, già interessate da problematiche di questo tipo.

Tale nuova entrata è da considerarsi quindi propedeutica all’intercettazione di prossimi finanziamenti, necessari per la realizzazione materiale dei progetti.

In un periodo storico come quello che stiamo attraversando – conclude Contucci – ogni contributo, piccolo o consistente che sia, rappresenta una certezza in più per migliorare lo stato generale del nostro territorio”.