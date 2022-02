Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, il M5S presenta una mozione

“Termoli in controtendendenza, ormai è un dato fisso. Tra piste ciclabili che si vogliono realizzare in adiacenza agli ingressi delle abitazioni piuttosto che ai margini della carreggiata o su ponti di legno alti 80 cm e strisce pedonali inesistenti per quanto sono “sbiadite”, la sicurezza di circolazione dei pedoni va a farsi benedire in spregio ai dettami del nuovo Codice della strada che al contrario la potenzia.

A Termoli la gente è stata investita sulle strisce pedonali, come in tutti i paesi, si dirà, certo, ma a Termoli di differente c’è che dopo aver pianto il morto tutto rimane come prima se non peggio e questo non è più tollerabile. In tratti centrali di Termoli come ad esempio nei pressi dell’ospedale vecchio o di via Sandro Pertini o di via Martiri della Resistenza, per citarne alcuni non è possibile attraversare in sicurezza, né di giorno né di notte, anzi in quest’ultimo caso il pericolo è aggravato dalla scarsa illuminazione a led che in alcune zone è montata su pali alti che disperdono la luce creando delle zone d’ombra.

Nella “Ei fu” IV commissione, quando veniva convocata, si è discusso della illuminazione, delle strisce pedonali, ma poi è rimasto tutto lettera morta, per questo abbiamo depositato in data odierna una mozione che impegna Sindaco e Giunta, ad attuare un piano di intervento e a porre in essere tutte le iniziative volte alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della città di Termoli previa mappatura dell’Ufficio Tecnico Comunale competente, attraverso l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione ad alta visibilità e soluzioni intelligenti, o, quantomeno, con strisce pedonali indelebili, oggi disponibili nel mercato ed adottate da molti comuni italiani”.