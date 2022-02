Messa in sicurezza collina Monforte, ci siamo: lavori al via entro marzo

Diversi interventi garantiti da contributo statale: la cifra complessiva destinata alla collina sfiora il milione di euro

Se ne era parlato nei mesi scorsi, ora si passa all’intervento vero e proprio. E’arrivata l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento denominato “Messa in sicurezza del dissesto al versante nord-est del Monte Sant’Antonio (collina Monforte), finanziati con contributo statali pari a € 916.750,00, per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riguardanti la Legge 145/2018.



Si conosce, nel dettaglio, anche la tipologia di intervento che sarà prodotta per restituire sicurezza e decoro all’area. “I lavori previsti – ha spiegato l’assessore Amorosa – riguardano principalmente tutti i sistemi e dispositivi di sicurezza necessari per evitare la caduta dei blocchi calcarei sulla strada e sugli edifici presenti oltre a un sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;

messa in sicurezza dei percorsi stradali, pedonali e carrabili, mediante installazione di barriere stradali, ripristino del tappetino stradale su alcuni tornanti che conducono alla sommità della collina e rifacimento delle cunette utili per la raccolta e l’allontanamento delle acque. Operazioni che andranno a garantire un grado di sicurezza e di percorribilità messe a repentaglio negli ultimi mesi”.



E’dunque scattato il countdown prima di avviare i lavori. L’arrivo della primavera dovrebbe alimentare questa speranza, con start fissato a non più tardi di fine marzo. Sarebbe questa, secondo le ultime indiscrezioni raccolte e confermate dalla stessa amministrazione, la tempistica più verosimile allo stato dell’arte. I riflettori sono tutti puntati sul prossimo mese.