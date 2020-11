Mes, Occhionero (Iv): «Chi non lo vuole lo dica ai medici»

«Chi è contro l’utilizzo dei 36 miliardi del Mes per la sanità vada a dirlo ai medici di medicina generale e ai pediatri che sono stati costretti a dichiarare lo stato di agitazione perché la situazione sanitaria è al collasso sia nei territori, sia nei pronto soccorso e negli ospedali. I medici e i sanitari hanno pagato un prezzo altissimo finora in questa pandemia, con quasi 200 morti e 20mila malati, la politica e le istituzioni hanno il dovere di ascoltare il loro grido di dolore». Lo afferma la deputata di Italia viva Giusy Occhionero. «Servono misure immediate, anzi servivano – prosegue Occhionero – sei mesi fa quando il Mes nella forma attuale senza condizioni è stato messo a punto dalla Commissione Ue, per potenziare la rete territoriale della medicina generale, l’assunzione delle usca, il potenziamento degli organici degli uffici di igiene e sanità pubblica, la previsione di nuove assunzioni dei medici di medicina generale convenzionati, di guardie mediche, di medici del 118 e medici penitenziari e dei pediatri di libera scelta. Fino a oggi abbiamo perso solo tempo, andando dietro i veti ideologici del Movimento 5 stelle, ma il conto, purtroppo, lo stanno pagando gli italiani bisognosi di cure per il covid o per le cosiddette patologie ‘ordinarie’».