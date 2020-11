Meritato riposo per la commerciante venafrana Carmela Carcillo

Si conclude a Venafro la parabola commerciale di “Moda Bimbi”, esercizio di abbigliamento per piccoli, col meritato riposo della sua titolare, la Signora Carmela Carcillo. L‘attività era stata avviata 40 anni orsono, incontrando consensi e tanta simpatia da parte dei clienti nel corso del tempo. Oggi finalmente la Signora Carmela può dedicarsi con ulteriore cura ed affetto a famiglia e nipoti, scoprendo di certo nuovi interessi. Questa testata esprime alla donna i rallegramenti per tutto quanto prodotto in ambito commerciale e le augura fortune future.