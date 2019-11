Merita un bravo anche il portiere Natale

GENNARO VENTRESCA



La gente aveva sperato in una scampagnata. Succede sempre così, in estate, quando si confezionano i sogni che poi abortiscono al primo quarto di luna. Cullarono propositi bellicosi i cuori rossoblù, dopo il viaggio di Ortona, per stare dietro ai nostri ragazzi che affrontarono sul loro terreno la squadra di casa. Era l’8 novembre dell’89, il calendario infilò la sfida alla decima d’andata. Alla mezzora del primo tempo, tra lo stupore generale, furono gli abruzzesi ad andare in gol.

***

Tal D’Ambrosio, un terzino che mi dicono non abbia alcuna parentela con l’omonimo interista, piazzò la palla alle spalle di Nunziata che al termine di un campionato non ineccepibile collezionò 25 presenze, beccando 22 pere. Le restanti partite furono affidate al giovane Deliperi che dovette raccogliere otto volte la palla finita nella sua rete. Un Deliperi che non mantenne le attese, per perdersi inaspettatamente per strada.

***

Gigi Caliano, tra il 60° e il 75° trovò il modo di pareggiare e poi consegnare all’Adelmo la vittoria che aspettava. Va ricordato, a rigor di onestà, che l’arbitro Zivieri di Prato, nel primo tempo, commise un clamoroso sfondone, sorvolando su un intervento con la mani, fuori area, di Nunziata da punire con l’espulsione. L’episodio ci andò a pennello, come un abito sartoriale e contribuì a far girare a nostro favore la sfida.

***

L’autunno è una tonalità, non manda luce, l’assorbe e l’attenua. Non è stato quindi un fuori programma quel sole smarrito che si è fatto vedere in mattinata sul cielo abruzzese, a cavallo tra Ortona e Francavilla che dividono il mare e la bassa statura delle loro squadre. Gli ortonesi sono in Promozione, i francavillesi ringraziano per il ripescaggio in I^ Categoria. Tempi duri, di foglie fragili e caduche, miei cari tifosi, mentre voi mostrate la vostra inquietudine contro Gesuè.

***

Alessandro, come in quei giochi di società, dove ad una parola bisogna subito trovare la compagna, con fa rima con…molte cose. Molti luoghi comuni vogliono che sia necessariamente il gol. Il nocciolo di questo sport dei calci d’angolo che pure contiene tanti altri aspetti entusiasmanti. Danilo Alessandro, il mio principino, ha finalmente rotto il ghiaccio. Segnando un gol che avrebbe firmato qualunque pensionato. E mangiandosene un altro che pochi colleghi suoi avrebbero mancato.

***

Il resto, però, non è stato noia. Tutt’altro. Il 10 ha impartito lezioni di footbal, da vero allenatore in campo. Spero continui così, la risalita diventerebbe più agevole. Specie con qualche opportuno correttivo dell’organico. Intanto, mi sembra doveroso sottolineare il pronto riscatto del portiere Natale che a Ortona si è fatto valere con due coraggiose uscite fuori area, e sull’unica palla galeotta che i teatini sono riusciti a lavorare dalle sue parti.