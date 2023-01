“Meridiani di pace”, la guerra russo-ucraina in una visione completamente autonoma

Venerdì alle 18 la presentazione del libro di Roberto Sacchetti: interverrà anche il vescovo Giancarlo Bregantini

Venerdi 13 gennaio 2023 alle ore 18.00 sarà presentato il libro “Meridiani di pace” di Roberto Sacchetti nella Sala Celestino V in via Mazzini a Campobasso. Interverranno S. Ecc. Padre GianCarlo Bregantini, la Prof. Ylenia Fiorenza, Direttore della scuola di Cultura e Formazione Socio Politica “G. Toniolo”, l’editore Vincenzo Manocchio, il Regista e pubblicista William Mussini e l’autore Roberto Sacchetti.

Un’opera che nella forma originale di un colloquio con autori passati presenta indirettamente una visione della guerra russo-ucraina completamente autonoma da quella affermatasi in modo quasi univoco nel mondo dell’informazione, risalendo alle cause e sostenendo comunque le ragioni della trattativa.

La copertina, con l’immagine di meridiani terrestri in movimento, richiama i 24 fusi orari che si fanno corrispondere agli autori del passato citati nel libro. Le ragioni della pace sono il motivo di questo libro. L’altra faccia della guerra, raccontata in modo alternativo rispetto alla narrazione ufficiale.

Alla proposta del libro è collegato un Progetto missionario a cura di Padre Abdo Raad. Al Centro Polivalente per ragazzi di SABRA e SHATILA in Libano andrà parte del ricavato della vendita. Il campo di Sabra e Shatila è tristemente famoso per l’eccidio, compiuto dalle Falangi libanesi e dall’Esercito del Libano del Sud, con la complicità dell’esercito israeliano, di un numero di civili compreso fra 762 e 3.500, prevalentemente palestinesi e sciiti libanesi.

La strage avvenne fra le 6 del mattino del 16 e le 8 del mattino del 18 settembre 1982 nel quartiere di Sabra e nel campo profughi di Shatila, entrambi posti alla periferia ovest di Beirut. A distanza di 40 anni le condizioni del Libano sono persino peggiorate. Vi aspettiamo sarà interessante seguire!