Mercoledì l’accensione delle luminarie a Campobasso, il centro si veste a festa

L’illuminazione il 1° dicembre, meteo permettendo. Albero e Babbo Natale in piazza, pupazzi in villa Musegna e mercatino in piazza Pepe

Sono state montate nei giorni scorsi e con molta probabilità saranno accese mercoledì, primo dicembre, se le condizioni meteorologiche permetteranno agli operai di completare le installazioni. Parliamo delle luminarie di Campobasso che nelle intenzioni di amministrazione e commercianti dovranno essere utili, oltre che abbellire il centro della città, anche ad attirare turisti nel capoluogo di regione.

Negli anni scorsi, così come tradizione impone, sono state accese l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Quest’anno la data sarà anticipata, su richiesta dei commercianti, accolta favorevolmente dall’assessorato guidato da Paola Felice. Anche per consentire un maggior lavoro agli operatori della zona, provati dagli effetti delle restrizioni relativi alla pandemia.

Le luminarie presenti lungo il Corso

La somma per le luminarie stanziata dall’amministrazione, come noto, è di circa 65mila euro, leggermente superiore a quella dello scorso anno. Al fine di operare uno scatto in avanti, un atto di vicinanza e “di ripristino di un clima di normalità che funga da sostegno alle attività del commercio”.

Largo dunque ad un’iniziativa che si pone in continuità con “Io Compro In Città” – avviata lo scorso anno – e spazio a quello che viene definito “scenario coreografico” che produca incentivo affinché aumentino gli acquisti da parte dei cittadini.

Sono state installate lungo corso Vittorio Emanuele, via Elena e via Roma e le traverse che collegano le tre principali strade della città.

Vestita a festa anche la piazza con il consueto Albero, un Babbo Natale e l’illuminazione della facciata del Municipio. Pupazzi colorati faranno bella mostra in villa Musenga e ci sarà il mercatino di Natale in piazza Pepe.

Insomma tutto è pronto a Campobasso per vivere un Natale in serenità, ovviamente Covid permettendo.

