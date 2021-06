Mercoledì 23 giugno in villa De Capoa la seconda serata di Jazz in Villa (il programma)

In villa De Capoa continuano a susseguirsi le proposte musicali di “Jazz in Villa”, con la direzione del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso e inserite dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso nel cartellone degli eventi di “Giugno in Città”.

La due giorni di jazz prevista in villa De Capoa si concluderà mercoledì 23 giugno, con una serie di esibizioni musicali che prenderanno il via alle ore 19.30.

Il programma di mercoledì 23 giugno prevede il GRUPPO DI MUSICA D’INSIEME III, a cura del Maestro V. Nini, con voce di Claudia Venditti, chitarra/basso di Matteo Fioretti e Francesco Pio Onorati, batteria di Antonello Santoianni; musiche di autori vari.

Di seguito, sarà poi la volta di GUITAR ENSEMBLE, a cura del Maestro Nicola Cordisco, con la partecipazione degli studenti del dipartimento jazz. Musiche di O. Nelson, H. Silver; chitarre di Marco Alfano, Saverio Tarantini, Francesco Tosto e Giuseppe Tancredi.

In chiusura toccherà a “PERO’ Sì” ENSEMBLE a cura dei docenti di Jazz del Conservatorio “Lorenzo Perosi”. Musiche di autori vari, voce di Ada Montellanico, al sax tenore e flauto Enzo Nini, alla chitarra Nicola Cordisco, al pianoforte Domenico Napolitano e Fausto Ferraiuolo, al basso Luca Pirozzi, alla batteria Fabrizio Sferra.