Anche il comune di Termoli ha deciso di dichiarare guerra all’abusivismo commerciale in spiaggia. Una vera e propria lotta con mezzi e uomini che sarà resa possibile grazie al contributo stanziato dal Viminale per un valore di 32mila euro. Ebbene saranno 4 i vigili stagionali idonei che il Comune assumerà per un mese nell’ambito del progetto ‘Spiagge sicure’.