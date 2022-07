Mercato: il mediano Raffaele Virgilio approda al Campobasso

Ufficializzato anche lo staff tecnico: a Luca Galuppi l’incarico di vice allenatore

La SS Città di Campobasso comunica la chiusura dell’accordo che porterà il mediano Raffaele Virgilio a vestire i colori rossoblù fino al 2024 (contratto biennale). Nato il 17 gennaio 2002 Virgilio cresce nelle giovanili del Napoli. Con la squadra partenopea ha disputato quattro campionati con le maglie dell’under 17 e della Primavera. Lo scorso anno il trasferimento al Sorrento, in serie D, dove si è messo in mostra risultando il perno del gioco dei rossoneri oltre che il giocatore con più minuti in campo nella squadra campana.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele II, inoltre, ufficializza anche lo staff tecnico che lavorerà al fianco di mister Fabio Propseri. L’incarico di vice allenatore è stato affidato a Luca Galuppi mentre i portieri verranno affidati al riconfermato Cristian Cicioni. Molisani gli altri due componenti, si tratta del preparatore atletico Emanuele Vassalli e il collaboratore tecnico (match analyst) Andrea Fardone.