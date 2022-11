Mercato criptovalutario: facciamo il punto sulle opportunità da monitorare nei prossimi mesi

Il mercato criptovalutario torna di nuovo sotto la lente degli analisti finanziari e dei piccoli investitori: difatti la compressione di volatilità, che ha interessato i corsi dell’intero settore negli ultimi mesi, potrebbe essere il preludio di un movimento direzionale con estensioni di una certa rilevanza; è proprio questa circostanza che spinge i vari operatori a tener alta la guardia e non rischiare di lasciarsi sfuggire tutte le opportunità derivanti dal concretizzarsi di un nuovo scenario tecnico.

Bitcoin: il pioniere della blockchain

Naturalmente l'osservato speciale in questo frangente non può che essere il Bitcoin, in qualità di elemento trainante dell'ecosistema digitale: non è la prima volta che la criptovaluta più capitalizzata in assoluto ha fatto da apripista sul mercato di riferimento, orientando il sentiment sugli altri sottostanti. È chiaro che, prima di prendere qualsiasi decisione sull'operatività da attuare, è opportuno definire una strategia ben strutturata da un punto di vista tecnico, senza tralasciare le notizie che riguardano il progetto.

Bitcoin è la tecnologia della blockchain più longeva e per questo motivo rappresenta il precursore dell’intero settore: il progetto, creato con il suo token nel 2009 da un programmatore con pseudonimo Satoshi Nakamoto, costituisce un sistema per i pagamenti decentralizzati, che non richiede l’operatività di una Banca Centrale. La distribuzione della moneta, infatti, si basa su due cardini: il network di nodi che gestisce i flussi in modalità peer-to-peer e una crittografia che garantisce la sicurezza delle transazioni, sia in termini di privacy sia in termini di invulnerabilità del sistema dagli attacchi esterni.

Ethereum: la piattaforma per la gestione degli smart contract

Ethereum può essere definito il progetto antagonista per eccellenza di Bitcoin: si tratta di una piattaforma decentralizzata per la creazione e la gestione degli smart contract. Questa tecnologia è estremamente innovativa e consente di eseguire molteplici applicazioni come ad esempio metodi di pagamento, sistemi elettorali e programmi di sicurezza; in questa infrastruttura i contratti intelligenti costituiscono il punto più alto, in quanto sono in grado di auto-eseguirsi in base al verificarsi di determinate condizioni.

La piattaforma Ethereum è così all’avanguardia da essere utilizzata come base per lo sviluppo di altri protocolli, difatti riesce a garantire un’elevata velocità e scalabilità delle transazioni; caratteristiche che con il passaggio dal protocollo di validazione Proof of Work al protocollo di validazione Prook of Stake dovrebbero ulteriormente migliorare.

Litecoin: il sistema di pagamento peer-to-peer per criptovalute

Un altro progetto meritevole di citazione è Litecoin, una tecnologia strutturata sul codice sorgente di Bitcoin e creata come sistema di pagamento peer-to-peer per criptovalute. Il protocollo è una blockchain open source che utilizza un meccanismo di verifica Proof of Work, tuttavia a differenza del metodo Secure Hash Algorithm di BTC si serve di un algoritmo di consenso denominato Scrypt. Litecoin si propone in sostanza come una versione più leggera e di conseguenza più veloce di Bitcoin.

Il numero massimo di LTC in circolazione è stato stabilito in 84 milioni di token, pertanto ciò che attribuisce valore l’asset di riferimento è individuabile nell’effetto scarsità.

Cardano: Blockchain di terza generazione

Cardano è un progetto decisamente più giovane rispetto alle tecnologie appena introdotte, nasce infatti nel 2017 da un’idea del suo sviluppatore Charles Hoskinson. Anche in questo caso ci si trova al cospetto di una piattaforma blockchain pensata per la gestione degli smart contract: la tecnologia di terza generazione, che è alla base del protocollo, ha lo scopo di creare e gestire i contratti intelligenti ad una velocità superiore a quella garantita dalla piattaforma di Ethereum, grazie ad una architettura multiplayer; tutto ciò senza difettare in sicurezza e scalabilità delle transazioni.