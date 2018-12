Mercato Coperto tra “ebbrezza” e preservativi: l’esperimento sociale

CAMPOBASSO

Bere e amarsi responsabilmente, un messaggio importante trasmesso attraverso un linguaggio universale, quello della musica. Domani, sabato 29 dicembre, il Mercato Coperto si animerà in occasione di una serata tanto speciale quanto di assoluta utilità sociale. Si comincia alle 19 con il percorso esperienziale “Ebbrezza”. Basterà indossare speciali occhiali “magici” per provare gli effetti, per esempio, di una sbornia. Il percorso sarà sempre aperto e accessibile anche durante la jam session a cura dei Demo Percussion Duo e dei Tintilia Boom Boom Experience. Non mancherà, inoltre, il lancio dei profilattici nel corso della serata. Un gesto al fine di educare a prevenire le malattie sessualmente trasmissibili. L’evento nasce dal progetto “Prevenire con la musica” a cura di “Mondi Connessi – Natale Awa della Solidarietà e dell’Inclusione” e rientra nel programma delle iniziative partite il 2 dicembre e che termineranno il 6 gennaio prossimo, organizzate dal gruppo Awa presieduto da Raffaele D’Elia (Assel, Wac e Agenzia Agorà) con gli Sprar Karibu e Integramondo in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale e con il Comune di Campobasso, Regione Molise – Assessorato allo Sport, Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali e dell’assessorato comunale al commercio che mira a rivitalizzare l’area del vecchio mercato.