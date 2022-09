Mercato a corso Bucci, multe a raffica per i venditori ambulanti

Secondo gli agenti della Polizia Locale, a loro dire, non avrebbero posteggiato i furgoni nel corretto senso di marcia, ma loro si difendono: “L’apertura dei mezzi dove sono le merci è sul lato destro del veicolo, quello del marciapiede. Diversamente è impossibile lavorare”

Sorpresa amara per i venditori ambulanti del mercato di corso Bucci a Campobasso che, fa ieri, sono tornati a popolare la centralissima strada dopo lo spostamento, per diversi mesi, nell’area del parcheggio dell’ex stadio Romagnoli dovuto al rifacimento dei marciapiedi e delle aiuole. I commercianti hanno segnalato alla nostra redazione e ribadito ai nostri microfoni di essere stati multati dagli agenti della Polizia Locale per non aver posteggiato nel corretto senso di marcia (la strada è a senso unico in discesa) i furgoni che usano per trasportare le merci e che, talvolta, fungono da “spogliatoio” provare i capi o da “appendice” per i banchi collocati sul marciapiede.

L’apertura del furgone, appunto, è sul lato destro del veicolo e dà proprio sul marciapiede. “Dunque – hanno spiegato – parcheggiare in senso contrario sarebbe assurdo perché da quel lato ci sarebbe la strada con il rischio di essere investiti dalle auto in transito e non poter esporre completamente la merce. È una vera ingiustizia nei nostri confronti che siamo qui da decenni – hanno concluso – e mai nessuno ha avuto nulla da ridire”.