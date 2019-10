Mercatini, tombolo e tradizioni, ecco come rivive il “Codacchio” (FOTO E VIDEO)

Boom di presenze a Togliamoci le Pulci, evento che oggi e domani è di scena nel centro storico di Isernia

ISERNIA. Probabilmente in molti hanno intravisto quel vicolo prossimo alla fontana Fraterna. Ma in pochi tra le nuove generazioni, fino a oggi pomeriggio, conoscevano il quartiere “Codacchio”, luogo storico di Isernia, che ha dato i natali a Celestino V e dove fatti reali e leggende hanno dato vita a quel substrato di cultura popolare che ancora oggi anima la città. Chi, invece, è un po’ più avanti con l’età questa zona del capoluogo pentro la conosce bene, ma da diverso tempo ormai non ne sentiva più parlare. Da tanti anni ormai ai margini della vita sociale– nonostante la vicinanza con i luoghi della movida – per due giorni il quartiere Codacchio torna agli antichi splendori, quando tra i vicoli c’era un via vai di gente, suoni e colori. Merito di “Togliamoci le Pulci”, iniziativa promossa e organizzata dal cartello culturale “Preistoris”. Un mercato per la vendita, l’acquisto e lo scambio di oggetti usati, dove i protagonisti sono stati i cittadini. Niente partite Iva: l’evento era aperto a chiunque fosse mosso dall’intento di svuotare soffitte, cantine e garage. Peluche, libri, antiquariato e “chicche” rare che solo tra queste bancarelle è possibile scovare. Ma Togliamoci le Pulci è molto di più. Come in un viaggio nel tempo ecco comparire tra i vicoli dell’antico quartiere le donne che lavorano il tombolo, l’antica arte del merletto isernino che più di qualcuno vorrebbe far diventare patrimonio Unesco, ragazze vestite in costumi d’epoca e il corredo matrimoniale, che ogni famiglia isernina era solita preparare in vista delle nozze della propria figlia. Sul palco, allestito nella piazzetta del rione, attori locali che hanno dato vita a brevi sketch e dialoghi in dialetto. Il calar della sera, poi, ha resto l’atmosfera ancora più magica. L’iniziativa si protrarrà anche nella giornata di domani per un evento che è il trionfo di una identità popolare che si stava perdendo e che il cartello Preistoris mira a recuperare. Del resto è da qui che bisogna partire affinché il centro storico di Isernia torni a essere quello di un tempo.