Mercatini di Natale in Piazza Pepe e dal 22 dicembre parcheggi a tariffa natalizia

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, oltre a un fitto calendario di eventi culturali predisposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso con “Natale in Città, l’Amministrazione comunale ha anche pensato a creare condizioni utili all’incentivare gli acquisti presso i negozi cittadini promuovendo i prodotti tipici del nostro territorio, come accade con i “Mercatini di Natale” in Piazza Pepe a Campobasso.

Proprio i “Mercatini di Natale” vivranno, il 22 e il 23 dicembre, due particolari giornate durante le quali, oltre alla possibilità di fare compere, saranno previsti anche momenti di animazione.

In particolare, mercoledì 22 dicembre, i Mercatini di Natale in Piazza Pepe saranno aperti dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 22,00; alle 17.00 ci sarà l’animazione per bambini con consegna delle letterine a Babbo Natale in compagnia degli Elfi e di Elsa e Anno di “Frozen”, a cura della ludoteca Magicabula; alle ore 18.00 è previsto lo spettacolo itinerante nel centro storico a cura della Compagnia “Le Bangale” di Baranello.

Giovedì 23 dicembre, consueta apertura dei mercatini con orario 10,00/13,00 – 16,00/22,00; alle ore 17.00, animazione per bambini e consegna delle letterine a Babbo Natale in compagnia degli Elfi e di Elsa e Anno di “Frozen”, a cura della ludoteca Magicabula; alle ore 18.00 ci sarà la performance musicale itinerante di zampogne nel centro storico, a cura degli “Zampognari del Matese”.

Inoltre, come annunciato dall’assessore al Commercio Paola Felice in occasione della conferenza stampa di presentazione del cartellone delle attività natalizie, dal 22 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, per favorire e supportare durante il periodo delle festività gli acquisti presso i negozi cittadini, i parcheggi avranno una particolare tariffa natalizia: le prime due ore di sosta verranno a costare solo € 0,20.