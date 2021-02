Mercantile fermo in Cina, inizia il rientro. Odissea finita per Gianluca

Il volo da Pechino è partito attorno alle 7 ora italiana ed è davvero l’inizio della fine dell’odissea di Gianluca Perino, il giovane termolese bloccato in Cina assieme all’equipaggio del suo mercantile per quasi un anno. Prima della caduta del Governo Conte era stato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad annunciare la fine dell’odissea del mercantile bloccato per 14 mesi nel mare della Cina a causa di una serie di problemi tra l’Australia e la stessa Cina che ha costretto il mercantile sul quale stava lavorando Perino a restare fermo all’ancora in mezzo al mare. Di qui l’inizio delle pratiche e l’arrivo del nuovo equipaggio per sostituire quello che è stato fermo in mare. Una prima quarantena in Cina e questa mattina, 4 febbraio, il volo da Pechino per arrivare a Roma e mettere finalmente piede sul suolo italiano. Poi sarebbe prevista una nuova quarantena e l’espletamento di tutte le pratiche.