“Meravigliosa”, la molisana Greta Ferro sulla copertina di Glamour

Ha 23 anni ed è molisana. La musa beauty di Giorgio Armani sta scalando tutte le vette e finirà per ritrovarsi il mondo ai suoi piedi. La rivista Glamour la identifica con l’emozione della “meraviglia” e le dedica la copertina del numero di maggio in edicola. Modella, ma anche attrice. Infatti, in autunno sarà protagonista della serie tv “Made in Italy” sulla moda in Italia in onda su Mediaset. Una “meraviglia” tutta molisana alla quale la rivista ha deciso di dedicare una lunga intervista (leggila qui) in cui Greta Ferro parla di sè a tutto tondo.

Foto copertina tratta da Glamour