Mentre il Boiano perde a Piedimonte Matese col Tre Pini, i molisani del Venafro e dell’Acli CB & Campodipietra si aggiudicano i rispettivi anticipi del sabato per l’eccellenza campano/molisana di calcio e continuano a tallonare i casertani del Vairano, sin qui capolista solitario del girone. I risultati degli anticipi : Tre Pini/Boiano 2 a 1, Venafro/Capriati 2 a 1, Acli CB & Campodipietra/Campobasso 1919 3 a 0. Questa la nuova classifica in vetta : Vairano 43 punti e una gara in meno, Venafro e Tre Pini 42 punti, Acli CB & Campodipietra 38 e Roccasicura 31, con una gara in meno. Nella giornata domenicale gli altri cinque match in programma: Vairano/Roccasicura, Isernia/Aliphae, Pietramontecorvino/Baranello, Gambatesa/Sesto Campano e Guglionesi/Termoli. Venafro e Acli CB & Campodipietra quindi sfruttano il turno casalingo, incamerano i tre punti e si avvicinano alla vetta, rendendo così sempre più incerto e combattuto il campionato che a meno di sorprese, e relativamente all’alta classifica, appare ormai un discorso riservato alle due compagini casertane del Vairano e del Tre Pini ed alle molisane del Venafro, dell’Acli CB & Campodipietra e del Roccasicura, apparendo nettamente distanziate tutte le altre. Il prossimo turno, quarta di ritorno, vede i seguenti abbinamenti : Termoli/Acli CB & Campodipietra (andata 0-3), Sesto Campano/Tre Pini (0-2), Campobasso 1919/Venafro (1-5), Capriati/Vairano (0-4), Roccasicura/Isernia (1-0), Aliphae/Pietramontecorvino (0-6), Baranello/Gambatesa (2-0) e Boiano/Guglionesi (0-1). Chiudendo col match del Venafro di mister Bernardi e del presidente Patriciello sul neutro di Capriati al Volturno, e proprio contro i padroni di casa (!), da dire che i casertani erano andati per primi in vantaggio a metà primo tempo approfittando di una leggerezza difensiva molisana. Quindi a fine primo tempo pari venafrano a conclusione di una mischia in area ospite e a metà ripresa meritato vantaggio molisano con Fascia che insaccava con un diagonale dal limite dell’area. Il campionato comunque, come scritto innanzi, è “tutto dentro”, cioè è tutto da decidersi ancora, per cui ci sarà da lottare sino al termine della stagione sia sul fronte campano che su quello molisano.

Tonino Atella