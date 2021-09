Mensa scolastica, si parte con Spid e iscrizioni online: ecco quello che c’è da sapere

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che dal prossimo lunedì, 27 settembre 2021, sarà avviato il servizio di refezione scolastica per le Scuole Primarie mentre dal 4 ottobre 2021 toccherà alle Scuole dell’Infanzia.

Per usufruire del servizio di mensa scolastica è necessario effettuare la riconferma o nuova iscrizione on line al seguente link htpps://termoli.ristonova.it/portale con accesso tramite SPID, i bambini che non risultano iscritti on line non potranno usufruire del servizio mensa pertanto si chiede alle scuole di sollecitare i genitori ad effettuare le iscrizioni.

Per le famiglie, il costo del pasto, con la compartecipazione del Comune di Termoli, è di:

€ 3,50 per un solo figlio che usufruisce del servizio

€ 3,00 per il secondo

€ 2,50 per il terzo e oltre.

Si precisa che per coloro che è in corso l’attivazione dello SPID possono contattare l’Ufficio Istruzione ai seguenti numeri: 0875/712503 – Dott.ssa Gina D’Ascenzo e 0875/712514 – Dott.ssa Gabriella Sabato e si provvederà a riassegnare le credenziali user e password al link https://termoli.ristonova.it/portale con validità delle stesse credenziali fino al 30 settembre 2021.

Si accede al servizio, con il codice assegnato ad ogni utente.

Per chi usufruisce per la prima volta del servizio, il codice potrà essere ritirato presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli (Piazza Martiri delle Foibe/secondo piano).

Per le famiglie il cui reddito ISEE non superi la soglia di € 8000,00 è prevista, per i soli residenti del Comune di Termoli, la seguente compartecipazione al costo del pasto:

Da € 0,00 a € 4000,00 (€ 1,00 primo figlio – secondo figlio e oltre € 0,00)

Da € 4001,00 a € 6675,00 ( € 2,00 primo figlio – secondo figlio e oltre € 1,00)

Da € 6675,00 a € 8000,00 ( € 3,00 primo figlio – secondo figlio € 2,50 – terzo figlio e oltre € 2,00)

Per accedere a tale beneficio, fatti salvi i parametri suddetti, è necessario presentare domanda, di cui modulo in allegato, all’Ufficio Protoccolo del Comune di Termoli ed allegare copia del documento ISEE in corso di validità.

Per la richiesta di dieta speciale deve essere compilato il modulo in allegato e deve essere consegnato presso la Direzione Didattica di riferimento con in allegato specifico certificato medico (non si terrà conto dei certificati consegnati nell’anno precedente).

Per caricare i pasti è necessario recarsi, con il codice identificativo, presso i seguenti esercizi commerciali:

Tabaccheria D’Onofrio Gabriele – Via Dei Pioppi n.4 (C.da Difesa Grande)

Area di Servizio Eni di Cannone Vincenzo – Viale Corsica n.62 (Cannone)

Per eventuali informazioni puo’ essere contattato l’Ufficio Istruzione ai seguenti numeri: 0875/712503 Dott.ssa Gina D’Ascenzo – 0875712514 Dott.ssa Gabriella Sabato (foto in alto e in home page di archivio)