Mensa scolastica, credenziali ‘scadute’ e caos rinnovi. Le mamme: “E’ da semplificare”

“Non è possibile che succede ad ogni inizio dell’anno scolastico”. E’ la lamentela di alcune mamme alle prese con il rinnovo della mensa scolastica per i propri bambini. L’iter, infatti, prevede che la famiglia rinnovi l’iscrizione alla mensa scolastica per il proprio figlio ogni anno prima dell’inizio della scuola attraverso l’iscrizione su un portale dedicato agli alunni delle scuole comunali di Termoli. “Ogni anno, però – affermano alcune mamme – succede che le credenziali che avevamo a disposizione l’anno prima in realtà non esistano più quindi quando andiamo a fare l’accesso per formalizzare la necessità di usufruire della mensa scolastica il portale ci comunica che le credenziali non sono più attive”. Di qui inizia la lunga trafila “che diventa un grattacapo per chi lavora e deve conciliare gli orari di lavoro con quelli delle Politiche sociali”, per riavere nuovamente le credenziali. “In tutto questo – aggiungono ancora le mamme – la scuola mette anche pressione affinché i bambini si iscrivano e loro possano, ovviamente, iniziare ad organizzarsi. E c’è anche chi dice che abbiamo bisogno di utilizzare lo Spid (il nuovo sistema introdotto per la pubblica amministrazione) quando molte di noi non l’hanno mai utilizzato. E’ pur vero che alla mail di richiesta delle credenziali hanno risposto subito, ma siamo nel 2021, semplificare le cose invece di complicarle?”. (foto in alto e in home page di archivio)