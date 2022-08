Mensa scolastica, aperte le iscrizioni a Termoli: ecco come fare

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che il Comune di Termoli ha aperto le iscrizioni per la mensa scolastica relative all’anno 2022/23.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite accesso SPID attraverso il link: https://termoli.ristonova.it/portale

La domanda può essere presentata, dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli allegando copia del documento ISEE in corso di validità.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli ai seguenti numeri telefonici:

– 0875.712503 Dott.ssa Gina D’Ascenzo

– 0875.712514 Dott.ssa Gabriella Sabato

Si inviano in allegato:

– “Comunicazione per la fruizione della mensa scolastica a.s. 2022/23” del Settore VII – Assistenza alla Persona “Ufficio Istruzione – Asili nido” recante tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione

– Il Modulo per la compilazione online – manuale di iscrizione per i genitori

– Il Modulo di iscrizione per la compartecipazione alla Mensa Scolastica

– Il Modulo di richiesta per diete speciali

E’ possibile scaricare tutta la modulistica dal sito del Comune di Termoli all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it