Meno tasse per tutti, Forza Italia torna all’antico, al primo slogan lanciato da Berlusconi trenta anni fa e ancora attuale oggi, per diffonderlo tra la gente, il partito ha organizzato gazebo in ogni angolo d’Italia e, in Molise, ha scelto piazza concezione di Isernia, dove sono intervenuti l’eurodeputato Patriciello, la parlamentare Annaelsa Tartaglione, il sottosegretario Di Baggio e tanti altri esponenti del partito tra cui il candidato sindaco in pectore Raimondo Fabrizio.