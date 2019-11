Meno tasse alle aziende che donano gli alimenti in scadenza

Il progetto “Profit no Profit” presentato al Comune di Termoli. Quattro gli incontri in programma

Una quattro giorni di formazione per recuperare tutti quei prodotti alimentari che altrimenti andrebbero buttati via e offrire una possibilità in più alle persone che ne hanno bisogno. E’ questo lo scopo del progetto “Profit no Profit” che questa mattina, 11 novembre, è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Termoli dagli assessori all’Ambiente e alle Politiche Sociali, Rita Colaci e Silvana Ciciola, dal presidente di Covsal Andrea Coletta, dalla presidente di Consa, Benedetta Marinucci e dal responsabile di Confesercenti Termoli Massimiliano Orlando oltre al presidente del consiglio comunale Michele Marone. Il progetto nasce dalle ricerche che sono state portate avanti da Covsal che ha riscontrato «un aumento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie affette da povertà. L’associazione – ha affermato Coletta – ha anche riscontrato uno spreco di prodotti inutilizzati specialmente di generi alimentari da parte delle attività commerciali e di ristorazione del territorio». Da qui l’avvio del progetto che attraverso quattro giornate di quattro ore ciascuna spiegherà ai partecipanti «le normative vigenti sullo spreco alimentare e quali regole igieniche sanitarie si devono seguire nel processo di donazione ma soprattutto quali sono i vantaggi di chi dona, nello specifico sgravi fiscali e nuove opportunità». Sotto la lente, infatti, non sono andati a finire solo i vantaggi per chi riceverà questi prodotti ma anche per l’ambiente. «Evitare di conferire troppi rifiuti abbasserà anche la percentuale di raccolta differenziata e quindi i costi», ha specificato l’assessore Colaci che, assieme alla collega Ciciola, hanno ricordato l’esistenza della legge Gadda che, di fatto, abbassa le tasse per tutte quelle aziende che donano il cibo. «Ovviamente vanno seguite delle corrette procedure per effettuare la donazione – ha affermato Benedetta Marinucci – perché il punto fondamentale è quello di rispettare l’igienicità degli alimenti e il loro corretto mantenimento». Aspetti e particolarità che saranno rese note durante i quattro incontri che si terranno il 14, 21 e 28 novembre e il 6 dicembre. Sarà possibile prenotarsi online o telefonando alla Confesercenti di Termoli. «Il Comune di Milano – hanno proseguito Ciciola e Colaci – ha già acquisito da tempo il progetto e ci sono diverse aziende che possono partecipare alla donazione. Incontreremo anche i vertici che hanno in gestione il servizio di mensa scolastica per parlare dello spreco alimentare e interessare non solo le famiglie e gli studenti ma anche gli educatori e i dirigenti scolastici per far capire agli studenti che non si deve sprecare il cibo. Ai ragazzi vogliamo anche far capire quali sono le fasi della produzione degli alimenti e dei pasti che serviamo affinché cresca in loro anche la voglia di differenziare e riciclare».