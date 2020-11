Meningite virale, 44enne in gravi condizioni al Veneziale

Ha preso la meningite in ospedale, non a Isernia, ma in un altra struttura, lì dove è stato operato agli occhi. Ora è in fin di vita, in gravissime condizioni, intubato, in Rianimazione, al Veneziale di Isernia, dove è stato trasportato da Campobasso. Un caso molto raro ma che, purtroppo, oggi mette a rischio la vita di una persona ancora giovane e anche molto conosciuta in città. Quello delle infezioni in camera operatoria o in corsia è ancora oggi una casistica molto attuale, nonostante i progressi e le precauzioni adottate negli ospedali.

FOTO ARCHIVIO