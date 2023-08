Un volume dedicato al parroco di Montagano per ben trentaquattro anni, dal 1966 al 2000. Lunedì 7 la presentazione, a conclusione il concerto di clavicembalo del maestro Davide Mariano

Il prossimo lunedì, 7 agosto, alle 20, si terrà un evento di grande importanza a Montagano, presso l’incantevole Abbazia di Santa Maria di Faifoli. Sarà presentato il volume intitolato “Memorie”, una raccolta dedicata a don Michele Fratianni, illustre parroco di Montagano per ben trentaquattro anni, dal 1966 al 2000. Questa figura di spessore culturale e grande rilevanza per la comunità locale ha lasciato un segno indelebile con la sua religiosità e dedizione.

Il volume raccoglie testimonianze e ricordi di don Michele Fratianni, che fu anche amico e Padre Spirituale del Venerabile Servo di Dio fra Immacolato, meglio conosciuto come Aldo Brienza. La memoria di queste due personalità significative è ancorata profondamente nell’animo dei montaganesi.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Tullo, che darà il benvenuto a tutti i presenti. Seguirà un’illustrazione approfondita del volume da parte di Angela Vitullo, referente dei Borghi della Lettura per il Comune di Montagano, la quale condividerà con il pubblico le storie e le esperienze che lo compongono.

Durante la serata, verranno proiettati video e foto raffiguranti momenti significativi della vivace attività parrocchiale e della comunità montaganese, argomento centrale del volume, a cura di Giorgio Iannitto. Questo viaggio attraverso i ricordi sarà un’occasione preziosa per rivivere momenti di gioia, condivisione e spiritualità che hanno segnato la storia di Montagano.

L’evento si concluderà in una nota musicale di grande prestigio con il concerto di clavicembalo del maestro Davide Mariano. Nato a Montagano nel 1988, nonostante la giovane età, Mariano ha già conquistato fama internazionale grazie alle sue esibizioni nelle sale da concerto e nelle cattedrali più prestigiose d’Europa, America e Giappone. Inoltre, ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi musicali internazionali. Il suo talento e la sua passione per la musica renderanno il concerto un momento di intensa emozione per tutti i presenti.

L’occasione di presentare il volume “Memorie” e di onorare la figura di don Michele Fratianni sarà un’importante testimonianza del legame tra la storia e la cultura di Montagano e delle persone che hanno lasciato un segno significativo nella vita della comunità. L’Abbazia di Santa Maria di Faifoli, immersa in un’atmosfera suggestiva, fornirà il contesto perfetto per un evento che rimarrà negli annali del paese. Tutti sono invitati a partecipare ea condividere insieme questo momento di profonda riflessione e celebrazione.