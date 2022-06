Memorial Molinaro, spettacolo ed emozioni al Palaunimol

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, il Cus Molise ha riproposto la manifestazione giunta alla XV edizione

Un triangolare di calcio a 5 misto con in campo diverse ragazze, tanto spettacolo e molte emozioni per ricordare un amico sincero, Antonio Molinaro.

Il Cus Molise, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, ha riproposto la manifestazione giunta alla quindicesima edizione che nel 2022 è rientra nel progetto Olimpi.. Cus.

Sono scesi in campo la squadra under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise, una selezione dell’associazione Stesso Cielo e una dell’Associazione terzo tempo. Le squadre si sono sfidate sotto la direzione arbitrale del signor Salvatore Griguolo di Campobasso, sotto gli occhi della famiglia di Antonio Molinaro che ha particolarmente apprezzato l’iniziativa. Sul campo le sfide sono state tirate ed avvincenti con sano agonismo e tanto divertimento. Il primo match ha visto di fronte Il Terzo Tempo e la squadra di Stesso Cielo.

A vincere sono stati i secondi per 3-2. Dopo il ko Marinucci Palermo e compagni sono scesi nuovamente in campo cedendo all’under 19 del Cln Cus Molise 5-1. Trematerra e compagni hanno poi perso la finalissima (2-1) al cospetto dello Stesso Cielo. Al di là dell’aspetto tecnico a vincere sono stati sport e inclusione. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni alla presenza del presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino, del responsabile delle attività sportive Marco Sanginario e del numero uno del Cln Cus Molise Nicola Dell’Omo. La serata è proseguita poi con un buffet che ha visto come protagonisti tutti i partecipanti, ad incarnare ancora una volta lo spirito di inclusione.