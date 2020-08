Memorial Gianmarco Di Vico, la seconda edizione va a Stellantis

E’ Stellantis ad aggiudicarsi la seconda edizione del Memorial Gianmarco Di Vico. Ciero e compagni superano 7-4 in una bellissima finale Beauty Charm. Un ultimo atto avvincente e ricco di colpi di scena con Beauty Charm che sotto 3-1 prova a riaprire la contesa senza però riuscirci, sciupando tra l’altro la palla del momentaneo 3-2. Meritata l’affermazione dei ragazzi in maglia verde che nell’arco del torneo hanno dimostrato il loro valore. Merito comunque anche a Beauty Charm che, sfruttando l’esperienza dei suoi giocatori, ha guadagnato la possibilità di giocarsi la vittoria finale. Il terzo posto è stato assegnato alla squadra più corretta e simpatica, il Vaca Mora.

Al di là dell’aspetto prettamente tecnico, il secondo Memorial Gianmarco Di Vico, organizzato magistralmente dalla Pro Loco di Molise, ha avuto un grande successo. Successo di partecipanti (sei squadre tre delle quali provenienti da Campobasso) e di pubblico (che ha assistito all’evento seguendo le norme anti covid attualmente vigenti). L’evento ha visto la presenza al campo di Molise di parenti ed amici di Gianmarco che hanno voluto ricordarlo, così come lo scorso anno, alla vigilia del Ferragosto. Il pomeriggio si è aperto con una messa in suo ricordo e poi, dopo la benedizione sul campo da parte del parroco, si è passati all’aspetto agonistico. Gol ed emozioni hanno fatto da cornice all’evento che ha lasciato il segno in tutti coloro che conoscevano Gianmarco Di Vico, umile e generoso con tutti. Al termine della competizione si è proceduto alle premiazioni e al lancio in cielo delle lanterne cinesi.

Gli organizzatori hanno curato tutto nei minimi dettagli e grazie alla collaborazione del Club 165 è stato possibile degustare prodotti tipici e bevande durante la manifestazione. Sport e beneficenza sono andati a braccetto visto che in occasione del Memorial la Pro Loco ha proceduto ad una raccolta fondi (con donazione libera). Con il ricavato sarà acquistato un defibrillatore da donare alla comunità di Molise.

L’appuntamento, adesso, è al 2021 con una terza edizione sicuramente ancora più importante.