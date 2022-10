Meloni prima donna Premier, Toma: “Scatto in avanti della nostra società. Buon lavoro”

“L’insediamento di un nuovo Governo rappresenta sempre un momento cruciale nella vita di un Paese democratico. Oggi assume anche una rilevanza storica perché la Presidente Giorgia Meloni è, come noto, la prima donna premier nella storia della Repubblica Italiana”.

E’ quanto affermato dal Governatore del Molise, Donato Toma. “La circostanza mi porta a riflettere sullo scatto in avanti fatto dalla nostra società. Emergere nell’ambito politico, luogo finora prevalentemente maschile, è segno di grande forza caratteriale, mentale e di una visione che, a mio giudizio, va a superare qualsiasi steccato ideologico.

Congratulazioni alla neo premier e auguri di buon lavoro a lei e alla squadra di Ministri. Il Molise seguirà con estremo interesse quella che tutti ci auguriamo si concretizzi in un’evoluzione netta rispetto alla stasi degli ultimi anni a livello nazionale. Lo impone una congiuntura economica e sociale sfavorevole. E lo impone il nostro desiderio di crescita come Regione e come Paese.

Rapporti corretti e proficui con il Governo e con il Parlamento sono essenziali, ancora di più in una fase decisiva per il futuro stesso del Molise. Insieme, dovremo essere collaborativi, pronti e incisivi.

Buon lavoro al nuovo Governo italiano”.