Meloni, mediazione con la Lega: via il Reddito di cittadinanza, ma dal 2024

Il centrodestra avrebbe trovato la quadra per dare un segnale politico sulla misura introdotta dal governo Conte: dal 1° gennaio 2024 chi può lavorare non avrà più l’assegno, mentre sarà mantenuto per gli inoccupabili

Il reddito di cittadinanza sarà prorogato per i cittadini occupabili fino al 31 dicembre 2023, poi stop. Dall’1 gennaio 2024 chi può lavorare resterà senza l’assegno introdotto dal governo Conte. Per gli inoccupabili, invece, il reddito di cittadinanza resterà. Sembrerebbe questo, secondo quanto appreso, l’accordo trovato a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri convocato per questa sera che dovrà approvare la legge di Bilancio. L’intesa è frutto delle interlocuzioni delle ultime queste ore tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia della Lega, Giancarlo Giorgetti.

Sintesi, dunque, tra la proposta di Meloni – via il reddito di cittadinanza a giugno 2023 – e quella leghista del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che proponeva un periodo di 6 mesi tra il primo e il secondo rinnovo del reddito di cittadinanza e poi un decalage continuo per diminuire il sostegno. Per i cittadini occupabili (circa 650 mila) che dall’1 gennaio 2024 non avranno più sostegno, sarà istituito un fondo per facilitare l’accesso al lavoro.