Meloni: “Abbiamo aperto il Consiglio dei Ministri con un pensiero per i 27 bambini e la maestra morti a San Giuliano di Puglia”

La promessa della presidente a Palazzo Chigi: “Lo abbiamo fatto per ricordarci l’impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici”

“Abbiamo aperto il Consiglio dei Ministri tributando ovviamente il nostro pensiero ad un anniversario particolare che ricorre oggi, il ventennale di una delle stragi che ci hanno colpito di più nella storia d’Italia, e cioè la vicenda dei 27 bambini e della maestra che, 20 anni fa a San Giuliano di Puglia, in Molise, sono morti per il crollo di una scuola fatiscente e lo abbiamo fatto anche per ricordarci l’impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici”. Lo ha affermato la premier, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa tenuta dopo aver presieduto la seduta del Consiglio dei Ministri che si è tenuta nel pomeriggio di oggi.