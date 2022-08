Meloni a Termoli, la piazza pronta a ‘tingersi’ di giallo per protestare contro la leader di Fratelli d’Italia

Il suo arrivo, previsto mercoledì 31 agosto, promette scintille. Gli attivisti del gruppo ‘lamelonisuibarconi’ pronti a far sentire la propria voce

L’arrivo della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nella giornata del 31 agosto a Termoli promette scintille. In queste ore diversi attivisti del gruppo ‘lamelonisuibarconi’ stanno raccogliendo adesioni “per far sentire la voce di chi con forza vuole opporsi alle sue aberranti ideologie.

La leader di Fratelli d’Italia continua a riempirsi la bocca con parole che inneggiano all’odio razziale, al sessismo, all’abilismo e all’omofobia. Non si sta facendo scrupoli a fare propaganda politica sulla nostra pelle, utilizzando modi e linguaggi che richiamano chiaramente a metodologie fasciste. Riconosciamo quanto possa essere pericoloso che un partito come il suo possa arrivare a raggiungere un’ampio consenso tra la popolazione e come cittadini dobbiamo tutti attivarci, in quanto nostro dovere civico, per salvaguardare il futuro del Paese in cui viviamo”.

L’azione di protesta si terrà proprio nel giorno dell’arrivo della Meloni al lido La Lampara di Termoli. Il punto di ritrovo sarà alle 11 del 31 agosto nel piazzale sovrastante il lido Stella Marina.