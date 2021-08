Melogli: “Ho già restituito i soldi al Comune di Isernia”

Pubblicata il 13 agosto dalla Corte d’Appello centrale della Corte dei Conti la sentenza con cui l’ex sindaco di Isernia, Gabry Melogli, è stato definitivamente condannato a risarcire le casse comunali per un totale di novemila euro. I fatti si riferiscono ad un incarico dirigenziale esterno affidato dall’allora sindaco nel 2011. La massima corte contabile dello Stato italiano ha sentenziato che quell’incarico poteva essere affidato all’interno dell’ente e non era necessario utilizzare risorse professionali esterne a Palazzo San Francesco. La condanna contabile avrebbe potuto essere causa di incompatibilità, per la sua odierna candidatura a sindaco, e Melogli l’ha immediatamente rimossa come afferma lui stesso: “Ero regolarmente assicurato come amministratore e il 17 agosto, appena venuto a conoscenza della sentenza, ho dato mandato all’assicurazione di rimettere al Comune le somme richieste, ragion per cui ho evitato a priori qualunque contestazione di incompatibilità. Ma non mi fermo qui, ritengo la condanna ingiusta e farò ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ho agito correttamente, se avessi dato l’incarico a un interno, il Comune avrebbe speso di più”. Quindi nessuna marcia indietro di Melogli, anzi l’ex sindaco appare ancora più determinato di prima nel voler tornare a guidare Palazzo San Francesco.