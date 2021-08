Melogli e Fabrizio: c’è il ticket del Centrodestra

Ancora in corso l’incontro finale della tormentata giornata del Centrodestra isernino. Si tratta del confronto finale tra Gabry Melogli e Raimondo Fabrizio. Il primo è stato indicato all’unanimità come candidato sindaco della coalizione di Centrodestra, ma Fabrizio ha sciolto le sue riserve solo dopo che gli sarebbe stata garantita la carica di vicesindaco. Alla fine Melogli ha ricompattato tutto il Centrodestra ad eccezione di Fratelli d’Italia che va avanti per la sua strada, portando avanti la candidatura di Cosmo Tedeschi. In conclusione a Isernia Centrodestra diviso, con le speranze del Centrosinistra allargato si Grillini che crescono di molto per arrivare al ballottaggio e magari vincere come fece Gravina a Campobasso.