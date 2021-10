Melogli chiede l’aiuto di Iorio, Tartaglione al lavoro per pacificare il Centrodestra

Sotto l’attenta regia di Annaelsa Tartaglione, vanno avanti le trattative per rimettere sotto lo stesso tetto tutto il Centrodestra isernino, unico modo per fermare l’ondata che sta sostenendo Castrataro. Gabriele Melogli, il candidato sindaco del Centrodestra lancia un messaggio di riappacificazione confidando in una rinnovata unione tra tutte le forze del centro-destra, che a suo avviso rappresentano la maggioranza assoluta dell’elettorato cittadino, in contrapposizione ad una minoranza di sinistra parolaia ed inconcludente.

Intanto siamo in grado di indicare gli eletti in consiglio comunale nelle due ipotesi di vincita del ballottaggio senza apparentamenti.Se vincesse Piero Castrataro, il consiglio comunale sarebbe invece questo: 7 posti a Isernia Futura (Scarabeo, Iannone, Di Baggio, Del Bianco, Paolino, Olivieri e Laurelli); 6 al Pd (D’Achille, Bontempo, Sardelli, Perpetua, Cefalogli e Di Lollo); 4 a Volt (Vinci, Di Giacomo, Paniccia e Di Rollo); 2 al Movimento 5 Stelle (Barone e Monaco); 1 a Isernia Verde e Solidale (Ferri). All’opposizione andrebbero questi posti: 3 a Forza Italia (Fabrizio, Dall’Olio, Pietrangelo); 2 a Isernia Migliore (Chiacchiari e Melogli al posto di Matticoli); 1 a Iris (Amendola); 1 ai Popolari (Di Luozzo); 1 all’Udc (Calenda); 1 ad Alleanza per il futuro (Mancini). Tedeschi verrebbe eletto in quota Progetto per Isernia al posto di Oreste Scurti, mentre per Fratelli d’Italia entrerebbero Lancellotta e Di Perna.

Se invece vincesse Melogli, il consiglio sarebbe così composto: 7 esponenti di Forza Italia (Fabrizio, Dall’Olio, Pietrangelo, Bertoni, Carbone, Codella e Potena); 4 di Isernia Migliore (Chiacchiari, Matticoli, Galasso e Gatta); 2 di Iris (Amendola e Onorato); 2 Popolari (Di Luozzo e Di Silvestro); 2 Alleanza per il Futuro (Mancini e, Furioso), 2 Udc (Calenda e Iannarelli); 1 Lega (Testa). Per la minoranza di Castrataro: 3 a Isernia Futura (Scarabeo, Iannone, Di Baggio); 2 al Pd (D’Achille e Bontempo); 2 a Volt (Vinci e Castrataro al posto di Umberto Di Giacomo); 1 al Movimento 5 Stelle (Barone). Per la minoranza di Tedeschi: 2 consiglieri andranno a Fratelli d’Italia (Lancellotta e Di Perna); 1 a Progetto per Isernia (Scurti); 1 a Isernia Civica (con Tedeschi che prenderebbe il posto di Armenti).