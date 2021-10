Melogli-Castrataro: come sarà composto il consiglio

Tutto rinviato di due settimane, solo nella serata di lunedì 18 ottobre si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Isernia. Di conseguenza solo in quella data si saprà l’esatta composizione del consiglio comunale, con i nomi dei 32 eletti con il sindaco: o Gabriele Melogli arrivato con il 42,88 % al ballottaggio, o Piero Castrataro arrivato col 41,66 %. Ma vediamo nel dettaglio quello che accadrà. Per ora quelli sicuri di entrare in consiglio sono i più votati di tutte le liste che hanno raggiunto il quorum. Ma analizziamo le due ipotesi. Nel caso dovesse spuntarla Castrataro, andrebbero 7 seggi a Isernia Futura, 6 al Partito Democratico, 4 a Volt, 2 al Movimento 5 Stelle e 1 al Isernia verde e solidale. All’opposizione resterebbero così 12 seggi. Nello specifico ne andrebbero 9 alla coalizione di centrodestra: 4 Forza Italia (tra cui Melogli), 1 a Iris, 1 a Isernia Migliore 1 ai Popolari, 1 all’Udc e 1 ad Alleanza per il Futuro. Tre, invece, i seggi che resterebbero a Cosmo Tedeschi, escluso dal ballottaggio. L’imprenditore entrerebbe in Consiglio insieme a 2 esponenti di Fratelli d’Italia. Se il ballottaggio dovesse premiare Melogli, andrebbero 8 seggi a Forza Italia, 3 a Isernia Migliore, 2 a Iris, 1 alla Lega, 2 ai Popolari, 2 ad Alleanza per il Futuro e 2 due all’Udc. All’opposizione andrebbero invece 3 seggi a Isernia Futura (tra cui Castrataro), 1 al Movimento 5 Stelle, 2 al Partito Democratico e 2 a Volt. Infine alla coalizione guidata da Tedeschi, in tal caso, spetterebbe un seggio rispetto alla prima ipotesi di composizione dell’assise: 4 seggi dunque, con il candidato sindaco eletto insieme oltre a 2 esponenti di Fratelli d’Italia e 1 di Progetto per Isernia.