Mega truffa in Molise, “bruciati” milioni di euro

Clienti-investitori avrebbero perso ingenti somme di denaro frutto dei risparmi di una vita

La notizia gira in regione da qualche settimana: un noto consulente finanziario dell’area matesina, a cui molti importanti imprenditori molisani e pugliesi avevano affidato da anni i loro risparmi, avrebbe utilizzato somme di denaro dai 30 ai 40 milioni di euro, tentando investimenti sbagliati col denaro dei malcapitati clienti a loro insaputa.



Alcuni di questi, truffati per milioni di euro, hanno affidato la loro tutela legale allo studio Antonio De Benedittis e all’avvocato Luigi Iosa, esperti in diritto bancario e rispettivamente rappresentanti locali dell’Adusbef e della SOS Utenti, associazioni nazionali a tutela dei consumatori.



Sembra che il famoso consulente, operante da anni sul mercato, comunicasse ai risparmiatori false contabili, risultati e profitti diversi dalla realtà.



E’ probabile che la presunta truffa si estenda anche ad altri comuni cittadini che, in questo modo avrebbero perso risparmi di una vita.



L’avvocato Iosa è noto per aver fatto indagare in passato in Molise l’ex banchiere Gianpiero Fiorani e l’ex ministro Savona, quest’ultimo è attualmente presidente Consob.



L.S.

L’AVVOCATO LUIGI IOSA AL CENTRO INSIEME AL RESPONSABILE FINANZIARIO CEI (LIVIO GUALERZI) E ALL’EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (CESARE MIRABELLI)